Задержан житель Приморья, подозреваемый в двойном убийстве в новогоднюю ночь

В Приморском крае задержан 44-летний местный житель, который мог зарезать двоих приятелей из-за сгоревшей шапки.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Приморскому краю, инцидент произошел в ночь на 1 января на пилораме в селе Мельничное Красноармейского района Приморского края, где подозреваемый встречал Новый год вместе с приятелями.

Когда предполагаемый убийца собрался уходить домой, выяснилось, что один из друзей сжег его шапку. Мужчина многократно ударил обидчика ножом, после чего попросил другого приятеля помочь избавиться от тела. Получив отказ, подозреваемый решил убить и его как очевидца преступления.

Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств трагедии. Решатся вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта дела.