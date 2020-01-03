В Петербурге при пожаре погибли двое взрослых и пострадал девятилетний ребенок

В результате пожара в Кировском районе Санкт-Петербурга погибли двое взрослых, один ребенок получил тяжелые травмы.

Согласно информации на сайте МЧС, инцидент произошел вечером 2 января в четырехкомнатной квартире многоэтажного жилого дома на Ленинском проспекте. Сообщается, что горели постельные принадлежности и мебель на площади трех квадратных метров. На месте ЧП работали две единицы техники и десять человек личного состава, пожар удалось ликвидировать к 18:45.

Как пишет «Интерфакс», погибли мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года рождения. В больницу доставлен девятилетний ребенок. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.