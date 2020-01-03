Упавший в Москву-реку с Большого Каменного моста мужчина попал в реанимацию

В районе Кремлевской набережной сотрудники МЧС спасли 25-летнего нетрезвого мужчину, упавшего в Москву-реку.

Как сообщает агентство «Москва», находившийся в состоянии алкогольного опьяения молодой человек свалился в воду с Большого Каменного моста, неудачно облокотившись о парапет.

Спасатели подняли мужчину на борт катера и отвезли к пристани в Парке Горького. Скорая помощь доставила пострадавшего в одну из московских больниц. Сейчас молодой человек находится в реанимации.

Полиция выястняет обстоятельства произошедшего.