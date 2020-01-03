Трое погибли при столкновении ВАЗ с грузовиком в Иркутской области

В результате ДТП на 212 километре федеральной автотрассы А-331 «Вилюй» в Братске Иркутской области погибли три человека.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону, трагедия произошла накануне, 2 января. Отмечается, что в районе места происшествия велись дорожные работы, все предупреждающие знаки были установлены.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в КамАЗ. «Погибли три человека, находившиеся в отечественном седане», – рассказал представитель ведомства.