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СК выясняет обстоятельства гибели четырех человек при пожаре в Подмосковье

Общество - Происшествия
13:39, 03 января 2020

Двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара в жилом доме в Подольском городском округе Московской области.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Подмосковью, пожар произошел ранним утром в одном из домов в деревне Борисовке. На момент возгорания в доме находились пять человек.

При разборе завалов на месте ЧП обнаружены тела четырех погибших, среди которых мужчина и женщина, а также двое детей восьми месяцев и трех лет. Спасти удалось пожилую женщину. В настоящий момент она находится в больнице.

По данным ТАСС, площадь возгорания превысила 100 квадратных метров, дом сгорел полностью. 

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, устанавливаются обстоятельства трагедии. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Теги: #Пожары в России

Рубрика: Происшествия

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