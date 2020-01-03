СК выясняет обстоятельства гибели четырех человек при пожаре в Подмосковье

Двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара в жилом доме в Подольском городском округе Московской области.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Подмосковью, пожар произошел ранним утром в одном из домов в деревне Борисовке. На момент возгорания в доме находились пять человек.

При разборе завалов на месте ЧП обнаружены тела четырех погибших, среди которых мужчина и женщина, а также двое детей восьми месяцев и трех лет. Спасти удалось пожилую женщину. В настоящий момент она находится в больнице.

По данным ТАСС, площадь возгорания превысила 100 квадратных метров, дом сгорел полностью.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, устанавливаются обстоятельства трагедии. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз. По итогам проверки примут процессуальное решение.