В Москве грабители не смогли дотащить сейф с 15 млн дальше 15 метров

Пресс-служба московского управления МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту покушения на кражу из дома столичного бизнесмена, пишет РЕН ТВ.

Злоумышленники похитили сейф из дома предпринимателя по улице Байдукова, куда проникли через окно на втором этаже.

В похищенном шкафу для хранения находились 15 миллионов рублей, травматический пистолет и охотничье ружье, но унести его далеко неизвестные не смогли. Сейф обнаружили брошенным в 10-15 минутах ходьбы от места преступления. Личности подозреваемых пока не установлены, уточняет ТАСС.