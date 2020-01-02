В Казахстане и на Камчатке произошли землетрясения

Сейсмологи зафиксировали несильные землетрясения у берегов Камчатки и в Восточно-Казахстанской области, сообщает «Интерфакс».

Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана утром по местному времени зафиксировала землетрясение магнитудой 4. Предполагается, что эпицентр землетрясения расположился в 510 километрах севернее Алматы на глубине 25 километров.

На Камчатке более ощутимое землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано днем 2 января в 19 километрах от берега в акватории Тихого океана. Эпицентр залегал на глубине 65 километров, передает сейсмостанция «Петропавловск».

В самом Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки магнитудой 2-3. Все колебания земной коры обошлись без жертв, а оперативные группы осмотрели все социально-значимые объекты.