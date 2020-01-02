52 человека эвакуированы после взрыва бытового газа в Твери

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном доме в Твери рано утром 2 января, сообщает Tverigrad.

Двое человек, проживавших в квартире, с ожогами были доставлены в местное ожоговое отделение стационара. Всего из дома было эвакуировано 52 человека, которых расположили в соседней школе. Обрушения строительных конструкций не произошло, но пострадавшая квартира лишилась окон, уточняет «КП».

Отмечается, что на видео, опубликованном СУ СК по Тверской области, можно увидеть газовый шланг. Предполагается, что жильцы планировали самостоятельно заменить подводку, из-за чего произошла утечка газа. Сейчас организована доследственная проверка по инциденту.