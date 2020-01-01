Перед Новым годом у пенсионерки украли в магазине в Новой Москве 10 млн

Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщает о крупной краже в поселке Московский, жертвой которой стала пенсионерка.

«31 декабря неизвестный, находясь в магазине в Москве, поселок Московский, деревня Говорово, 47[-й] км МКАД, строение 20, из тележки для продуктов совершил кражу сумки, в которой находились сотовый телефон, 10 млн рублей, принадлежащие пенсионерке, а затем скрылся», – цитирует ТАСС официальное сообщение полицейской пресс-службы.

По информации агентства, возбуждено дело о краже в особо крупном размере.