Исчезнувший в Приамурье 31 декабря ребенок найден невредимым

Вечером 31 декабря в полицию Благовещенска (Амурская область) поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего.

«ПортАмур» со ссылкой на волонтеров сообщает, что мальчик обнаружен в селе Надеждинское Ивановского района.

По данным полиции, в правоохранительные органы обратился отец мальчика. Он рассказал, что мать ребенка отправилась с ним на прогулку, но возвратилась вскоре одна.

«ПортАмур» сообщает со ссылкой на свои источники, что мальчика увезла в Надеждинское сама мать и теперь будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав и передаче ребенка в социальную палату.