В Екатеринбурге успешно совершил экстренную посадку самолет А320

Аэробус «Уральских авиалиний» экстренно сел в екатеринбургском аэропорту из-за возникших проблем с двигателем.

Борт SVR 0699 выполнял рейс U6-099 из Новосибирска в Москву, информирует URA.RU. По словам директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрея Клименских, которого цитирует агентство, «с пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда».

Отмечается, что на борту авиалайнера находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа.