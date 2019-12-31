Потерявший пальцы при взрыве петарды на Кубани мальчик остается в больнице

Медики оценивают состояние мальчика, пострадавшего при взрыве петарды в ночь на 31 декабря, как стабильное.

Возраст ребенка не уточняется. Инцидент произошел на севере Краснодарского края в райцентре станица Староминская.

РИА Новости цитируют главврача местной центральной районной больницы Юрия Демидова — по словам медика, у пострадавшего «взрывная травма», «размозжённые ткани» и он «потерял три пальца»: «Новый год проведёт в больнице. Кроме этой травмы ничего нет. Может быть, неделю, потом выпишется на амбулаторное долечивание».

К сожалению, в новогодние праздники традиционно приходит множество сообщений о несчастных случаях, в том числе при обращении с пиротехникой. Sobesednik.ru призывает всех читателей к ответственности и осмотрительности.