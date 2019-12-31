Экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi бежал из-под ареста в Японии на самолете

Бывший руководитель автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон прибыл в Ливан и встретился с главой государства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники во внешнеполитическом ведомстве Ливана. Агентство приводит комментарий самого Гона, по словам которого он покинул Японию из-за политических преследований.

Гон находился под домашним арестом по обвинению в финансовых махинациях, в том числе списании убытков на счета корпорации.

По предварительной информации, Карлос Гон воспользовался документами на чужое имя и покинул Японию на частном самолете, сообщает «Эхо Москвы».