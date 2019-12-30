В Пыть-яхе неизвестные в форме ОМОНа избили в кафе участников корпоратива

В городе Пыть-ях Ханты-Мансийского автономного округа очевидцы засняли, как люди в форме ОМОНа избивали участников корпоратива в кафе «Юна», сообщает Znak.com.

По информации издания, инцидент произошел 27 декабря. На видео неизвестные в черных балаклавах избивают одного из посетителей. Также отмечается, что на полу заведения после налета образовались следы крови, на видео показана субстанция похожая на кровь. При этом некоторые из, предположительно, сотрудников силовых ведомств были вооружены автоматическим оружием.

«Там не было ни пыть-яхских сотрудников, ни сотрудников УМВД округа», — прокомментировали эти данные в региональном управлении МВД.

По словам источника издания, налет могли организовать сотрудники одного из подразделений РУ ФСБ по Тюменской области, которые ранее, как утверждается, уже устраивали в городе рейды, во время которых применялось насилие.