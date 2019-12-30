Охранник застрелил мужчину, открывшего огонь по людям в церкви Техаса

В ходе перестрелки в церкви штата Техас в США погибли два человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian и New York Times.

Сообщается, что в церкви недалеко от города Форт-Уэрт в Техасе произошла перестрелка, в ходе которой, по данным издания, погибли двое, в том числе, как заявила собеседник Associated Press, стрелок. Нападавшего, по словам одного из старейшин церкви, застрелил охранник. Ещё один человек госпитализирован в критическом состоянии. Старейшина также отметил, что не знаком с нападавшим и что тот стрелял в случайных людей.

Ранее в 2017 году Дэвин Патрик Келли устроил стрельбу в церкви Техаса в Сазерленд-Спрингс. Тогда в результате инцидента были убиты 26 человек.