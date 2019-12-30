Автобус из Беларуси мог перевернуться под Псковом из-за плохой погоды

При аварии автобуса из Беларуси, произошедшей на трассе Р-23 в Псковском районе, пострадали не менее 24 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Отмечается, что травмы получили в том числе три ребенка.

По данным агентства, предварительной причиной ДТП являются неблагоприятные погодные условия. Ранее сообщалось, что в автобусе было 52 человека, он направлялся из Минска в Санкт-Петербург на экскурсию, но съехал в кювет и перевернулся.

«В автобусе было 50 пассажиров и два водителя. Пострадали 16 человек, из них три ребенка. Предположительно, [пострадали] граждане Белоруссии. По предварительной информации, автобус из Белоруссии, ехал в Санкт-Петербург. Один из водителей — белорус 1972 года рождения», — передает ТАСС слова своего источника.

По данным пресс-службы УМВД России по Псковской области, автобус зарегистрирован на белорусскую организацию.