В США неизвестный устроил массовую резню возле синагоги под Нью-Йорком

По меньшей мере пятеро пострадали в результате поножовщины, произошедшей рядом с синагогой в городе Монси штата Нью-Йорк.

Как предает телеканал Fox News, сигнал о нападении поступил вечером в субботу, 28 декабря, в 21:50 по местному времени (в 05:50 воскресенья, 29 декабря, по московскому).

Предположительно, инцидент произошел в доме хасидского раввина в Монси, примерно в 50 километрах от Нью-Йорка. Очевидцы сообщили, что нападавший был вооружен мачете.

По данным Совета по связям с общественностью ортодоксальных иудеев (Orthodox Jewish Public Affairs Council OJPAC), травмы получили не менее пяти человек. Пострадавшие госпитализированы с колотыми ранениями, двое из них находятся в критическом состоянии.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Как отмечает The Guardian, атака была совершена на седьмой день празднования Хануки. Сообщается, что за период с 13 декабря полиция штата зафиксировала восемь нападений, которые могли произойти на почве антисемитизма.