В Москве возбудили дело после обнаружения тела задушенной двухлетней девочки

В столице задержан подозреваемый в убийстве ребенка, тело которого обнаружили в квартире на востоке Москвы два дня назад.

Как сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве, вечером в пятницу, 27 декабря, в квартире на востоке Москвы было обнаружено тело девочки 2017 года рождения с признаками насильственной смерти в виде механической асфиксии.

Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По подозрению в убийстве задержан мужчина 1964 года рождения.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.