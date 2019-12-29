На Урале ведутся поиски двоих туристов, уехавших в горы на снегоходах

В Свердловской области спасатели разыскивают двоих туристов, которые отправились на горный хребет и пропали.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, накануне, 28 декабря, пропавшие выехали с туристической базы «Звезда», находящейся в 110 километрах от Карпинска. Незарегестрированная группа из двух человек выдвинулась в направлении горного хребта «Кваркуш» Пермского края.

На поиски выдвинулись шесть человек Карпинского поисково-спасательного отряда. Также из Екатеринбурга вылетел вертолет Ми-8 с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда на борту.