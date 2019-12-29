Двое мужчин и две женщины стали жертвами ДТП на трассе Москва – Архангельск

В Вологодской области на автотрассе одна из машин выехала на встречную полосу, в результате чего погибли четыре человека.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области, авария произошла в ночь на воскресенье, 29 декабря.

«По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем», – говорится в сообщении ведомства.

Водитель выехавшей на встречную полосу машины, а также его спутник направлены в больницу на обследование. Четыре пассажира другого автомобиля, среди которых были две женщины и двое мужчин, погибли.