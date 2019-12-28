В Германии пассажиры остановили трамвай с водителем без сознания

В немецком городе Бонн произошел инцидент на общественном транспорте, пишет General Anzeiger.

47-летний машинист трамвая потерял сознание во время движения по ночному маршруту. Экстренная педаль тормоза не сработала, и пассажиры, которых в салоне было двое, выбили окно в кабину водителя, связались с компанией-владельцем и, следуя инструкциям сотрудников, остановили транспортное средство.

Мэр города Бонна Ашок Фридхаран назвал пассажиров трамвая героями. Известно, что никто не пострадал в результате случившегося.