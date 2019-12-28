Не менее 30 человек погибли при взрыве заминированного авто в Сомали

Утром в момент часа пик на одном из контрольно-пропускных пунктов в Сомали взорвался автомобиль.

Член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед в своем микроблоге сообщил о 90 погибших людях в результате теракта, пишет «Новая газета». По словам политика, среди погибших 17 полицейских и четыре иностранца. Остальные жертвы — мирные жители.

По данным Associated Press жертвами взрыва стали не менее 30 человек. Эту информацию предоставляют источники в местном правительстве.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт. В полиции предполагают, что целью террористов могла стать налоговая служба.