СК завел дело о покушении после взрыва машины главы района Воронежской области

Наиболее опытные следователи Воронежской области выехали на место покушения на главу района Воронежской области.

Ранее стало известно, что Николай Фролов, возглавляющий Рамонский район Воронежской области, попал в реанимацию с травмами ног после того, как в его служебном автомобиле KIA Sorento произошел взрыв.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении. На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин, расследование поручено наиболее опытным следователям, говорится в сообщении.

Другая информация в интересах следствия сейчас не разглашается.