При столкновении четырех автомобилей на трассе Москва – Касимов погиб человек

Один человек стал жертвой аварии с участием четырех машин на автодороге в Московской области, пострадавших нет.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошло около 9:30 на 50-м километре региональной автотрассы «Москва – Касимов». Столкнулись автомобили Chevrolet, Ford, Hyundai и «Газель». Погиб один человек, находившийся в машине Ford.

Отмечается, что данных о пострадавших в результате несчастного случая не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства автокатастрофы.