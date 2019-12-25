Подстреленного в Петербурге безбилетника ввели в медикаментозную кому

В Санкт-Петербурге ищут мужчину, который на остановке выстрелил из травматического пистолета в безбилетного пассажира.

Как пишет «Фонтанка», инцидент произошел 22 декабря. Судя по видео, которое было сделано камерой наблюдения в салоне автобуса, между двумя пассажирами началась потасовка. По словам очевидцев, причиной конфликта стал неоплаченный проезд. Один из мужчин пытался выпроводить предполагаемого нарушителя из транспорта, в то время как «заяц» оказывал активное сопротивление.

Конфликт продолжился на остановке на улице Вавиловых и закончился стрельбой из травматического пистолета. Пострадавшего безбилетника госпитализировали с ранением шеи, сейчас он находится тяжелом состоянии, его ввели в медикаментозную кому.

Стрелявшего мужчину разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.