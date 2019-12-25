Вертолет с 23 людьми на борту жестко приземлился в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Комиавиатранс».

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что ЧП произошло в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. На борту Ми-8 находились 23 человека, в том числе четверо членов экипажа. Все они будут доставлены другим вертолетом в город Усинск в Республике Коми.

В ГУ МЧС по Республике Коми рассказали, что вертолет «Комиавиатранс» направлялся по маршруту Печора – Буровые – Усинск. Посадка была произведена в 1,5 км от буровой Северная Хаяха.

Это уже второй инцидент с Ми-8, случившийся сегодня, 25 декабря. Ранее в Эвенкийском районе Красноярского края жесткую посадку совершил МИ-8 авиакомпании «КрасАвиа». По последним данным, пострадали 16 человек, пятеро из них доставлены в медицинские учреждения.