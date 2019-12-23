Под Москвой арестовали предполагаемых убийц ювелира, чье тело нашли без головы

В Подмосковье арестованы подозреваемые в убийстве ювелира, тело которого без головы и рук обнаружили на берегу реки Руза.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области, под стражу помещены двое москвичей. Они подозреваются в убийстве 53-летнего жителя Одинцовского городского округа.

По данным следствия, 24 ноября погибший встречался с подозреваемыми в московском торговом центре. В ходе возникшего конфликта один из мужчин нанес ювелиру множество ножевых ранений. Злоумышленники положили фрагменты тела в сумки, вынесли из торгового центра и отвезли к берегу Рузы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).