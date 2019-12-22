Возбуждено дело по факту ограбления безработного москвича на 1 млн долларов

Пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила о крупном ограблении, пишет АГН «Москва». Двое неизвестных в медицинских масках избили в подъезде жилого дома безработного мужчину и отобрали у него сумку с деньгами.

Инцидент произошел на севере Москвы в одном из домов на территории Cтавропольского проезда. В сумке пострадавшего находилась сумма в объеме более 1,1 миллиона долларов. В МВД сообщают, что общий материальный ущерб от преступления составил 9,4 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, ведется поиск подозреваемых.