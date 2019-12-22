135 человек локализовали огонь на нефтехимическом предприятии в Башкирии

В Уфе удалось локализовать пожар на территории опытного завода «Нефтехим», сообщает «Интерфакс».

Для борьбы с огнем привлечено 135 человек и 45 единиц специализированной техники. Планируется привлечь к тушению пожарный поезд, пишет РЕН ТВ.

О возгорании стало известно утром 22 декабря. Горит легковоспламеняющаяся жидкость. В бочках на производстве находится по 250 литров этого горючего химического вещества. Пожару присвоен третий ранг опасности.

В Южно-Уральской межрегиональном управлении Росприроднадзора уточняют, что угроз для жителей Уфы нет. Завод находится в отдаленной от жилых массивов территории.