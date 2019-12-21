В Индии более 10 человек погибли в ходе акций против нового закона о гражданстве

По меньшей мере 11 человек стали жертвами протестов в северном индийском штате Уттар-Прадеш, еще десятки пострадали.

Как пишет газета The Times of India, накануне, 20 декабря, в разных округах штата погибли 10 человек, несколько десятков получили различные травмы. Один человек, по информации издания, погиб 19 декабря в городе Лакхнау.

Сообщается, что у нескольких погибших и раненых, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов, зафиксированы огнестрельные ранения.

По словам представителя полиции, силовики применяли водометы, дубинки и слезоточивый газ, однако не стреляли в митингующих.

В ряде районов Уттар-Прадеша, в том числе в столице Лакхнау, ограничена работа интернета и мобильной связи.

Протесты в стране связаны с законопроектом, который предлагает упрощенное получение гражданства представителями религиозных меньшинств из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, преследуемыми у себя на родине.