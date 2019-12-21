В Челябинске возбудили уголовное дело после убийства отцом кричащего младенца

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после убийства 29-летним мужчиной новорожденного ребенка из-за плача.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области, вечером 19 декабря находившийся в нетрезвом состоянии мужчина несколько раз ударил плакавшего месячного сына и бросил его на пол. От полученных травм ребенок скончался.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).
Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Расследование дела продолжается.