Московские грумеры, покалечившие мейн-куна при стрижке, выплатят 91 тысячу рублей

Мосгорсуд удовлетворил исковые требования владельца кошки мейн-кун, которой во время груминга переломали задние лапы.

Как пишет «Интерфакс», хозяин питомца обратился в салон для груминга (ухода за шерстью) питомца на дому. Отмечается, что при передаче грумерам животное было здоровым. Как указывается в сообщении суда, на кошку надели защитный воротник и замотали лапы строительным скотчем. Во время стрижки, которая продолжалась около часа, истец находился в соседней комнате по просьбе парикмахеров. После процедуры кошка не смогла опираться на задние лапы. Грумеры сослались на то, что у животного может быть стресс.

В ветеринарной клинике питомцу диагностировали перелом шейки бедренной правой и левой тазовых конечностей и провели операцию по удалению обоих суставов. В итоге кошка больше не может опираться на задние лапы.

Сообщается, что расходы истца по лечению питомца составили более 40 тысяч рублей. Он обратился к ответчику с требованием о компенсации расходов за некачественно оказанные услуги, однако просьба осталась без внимания.

В результате суд удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчиков 50 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Кроме того, 10 тысяч рублей составила компенсация морального вреда, 31 390 рублей – штраф за нарушение закона «О защите прав потребителей». Также в выплаты вошли почтовые расходы и оплата юридических услуг.