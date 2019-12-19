В США полиция пытается выяснить, зачем 17-летняя девушка пыталась угнать самолет

В США 17-летняя девушка была задержана при попытке, предположительно, похитить частный самолет из аэропорта Фресно Йосемити в Калифорнии, сообщает CNN.

Сотрудники полиции взяли девушку под стражу после того, как она, так и не взлетев, врезалась в ограждение, пробравшись за штурвал небольшого частного самолета King Air 200.

В полиции заявили, что при задержании, которое произошло прямо в кабине пилота, женщина не шла на сотрудничество, не назвала своего имени и была дезориентирована.

Причин говорить о попытке внутреннего терроризма, как отметил начальник полиции аэропорта, нет. Сама девушка также не пострадала, а её мотивы остаются неизвестыми.

Из заявления администрации аэропорта следует, что в результате действия девушки никто из пассажиров или других судов не подвергся риску.