Сообщения о стрельбе в приемной опровергают со ссылкой на ФСБ

«Интерфакс» со ссылкой на ФСБ публикует сведения, опровергающие сообщение АГН «Москва» также со ссылкой на спецслужбу.

Ранее сообщалось о стрельбе в общественной приемной ФСБ на Большой Лубянке и о том, что нападавших было трое. По последним данным, нападавший был один и вся стрельба происходила на улице.

«Интерфакс» также сообщает со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) о смерти одного из сотрудников ФСБ. По информации Минздрава, были серьезно ранены два сотрудника Федеральной службы безопасности.

Предыдущее сообщение, также ссылавшееся на ЦОС ФСБ, приводило сведения об убийстве нападавшими сотрудника ГИБДД, дежурившего на улице. Дополнение: позднее АГН «Москва» аннулировало это сообщение.