В Подмосковье завели дело после гибели задержанного в полицейской машине

В Серпухове возбуждено дело по факту смерти задержанного из-за превышения должностных полномочий сотрудниками МВД.

Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.

По данным ведомства, 15 декабря рядом с кафе в Серпухове сотрудники полиции задержали местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок, громко выражаясь нецензурной бранью. Мужчину поместили в патрульный автомобиль и собирались доставить в отделение. По прибытии туда задержанному стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть.

«Согласно предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота. Таким образом, сотрудниками полиции, которыми осуществлялось задержание и доставление мужчины в МУ МВД России "Серпуховское", были причинены телесные повреждения, в результате которых по неосторожности наступила смерть потерпевшего», – указывается в сообщении СК.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление сотрудников полиции, допустивших превышение полномочий, повлекшее смерть задержанного. Проводится также судебно-медицинская экспертиза, по изъятым в патрульной машине биологическим следам назначено генетическое исследование. Устанавливаются очевидцы конфликта у кафе, отсматриваются записи камер видеонаблюдения.

Как пишет МК, по делу проходят трое сотрудников МУ МВД «Серпуховское»: 37-летний прапорщик полиции, 31-летний старший сержант полиции и 43-летний полицейский водитель. Сами полицейские своей вины не признают и утверждают, что до прибытия медиков оказывали помощь задержанному, которому стало плохо в патрульной машине.