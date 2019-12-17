В ФТС рассказали о задержании крупной партии метадона, следовавшей в Таджикистан

Партию наркотического вещества на сумму более пяти миллиардов рублей обнаружили сотрудники таможни московского Внуково.

Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря 2019 года сотрудники Внуковской таможни. Стоимость такого груза на "черном рынке" может превышать 5,8 миллиарда рублей», – говорится в сообщении ФТС.

Уточняется, что с борта самолета, прибывшего из Кельна, было изъято 2,4 тысячи литровых бутылок с бесцветной жидкостью. Емкости были снабжены этикетками с ложной информацией о содержимом, согласно которой 1 мл жидкости содержал 5 мг метадона гидрохлорида. Эксперты выяснили, что концентрация метадона в жидкости на самом деле превышала 50%, то есть 1 мл содержал более 500 мг метадона.

«Общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составляет свыше 1,2 тонны (1235 кг). Стоимость 1 грамма данного вещества на "черном рынке" составляет от 4 до 5 тысячи рублей. Таким образом, общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 млрд рублей до 6 млрд рублей», – поясняется в сообщении ФТС.

6 декабря возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере»).