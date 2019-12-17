Три человека погибли на Украине при ДТП с ехавшим в Москву автобусом

В Черниговской области направлявшийся из Херсона в Москву пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли трое.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что автокатастрофа произошла накануне вечером, 16 декабря, вблизи села Мосты. В результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса погибли три человека, еще 15 пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на трассе Пермь — Екатеринбург произошла авария с заказным автобусом, в котором находились 53 пассажира, возвращавшихся с прошедшего в Перми концерта певца Макса Коржа.