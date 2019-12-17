СК в Бурятии разыскивает мать младенца, тело которого нашли в пасти у собаки

Жители города Гусиноозерск в Бурятии отбили у бродячих собак тело новорожденного мальчика.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел утром в понедельник, 16 декабря. «Несколько местных жителей возле одного из домов увидели возню двух собак, а приблизившись, в пасти у одной из них разглядели ребенка. Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы. На месте происшествия было обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола», — говорится в сообщении СУ СКР по республике.

В настоящее время по фату произошедшего проводится доследственная проверка. Также назначена экспертиза, которая установит, живым или мертвым родился мальчик. Мать ребенка разыскивается правоохранителями.