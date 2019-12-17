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Сельчанин пойдет под суд за попытку удушить артистку местного ДК

Общество - Происшествия
11:02, 17 декабря 2019

В отношении 41-летнего сельского жителя в Рязанской области возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел после развлекательного мероприятия в Дворце культуры поселка Шилово, куда обвиняемый пришел в состоянии алкогольного опьянения. На сцене выступала в том числе его недавняя знакомая, которой он оказывал знаки внимания после прошедшего концерта.

После того, как женщина отвергла пьяные ухаживания, мужчина начал угрожать ей удушением, если она не изменит свое отношение к нему. Затем он схватил ее за горло, но в ситуацию вмешались окружающие. Они же вызвали полицию.

Нападавшему грозит до двух лет лишения свободы.

Рубрика: Происшествия

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