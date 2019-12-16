В Чебоксарах мужчина умер по пути за справкой об инвалидности

Утром 16 декабря в Чебоксарах мужчина скончался на пороге бизнес-центра, пишет pg21.ru.

Отмечается, что горожанин шел в Бюро медико-социальной экспертизы, чтобы получить справку о получении инвалидности по состоянию здоровья.

Охранник центра рассказал, что гражданину стало плохо на входе, ему помогли пройти в помещение, где его состояние ухудшилось и наступила смерть. На вид мужчине было порядка семидесяти лет.

На протяжении трех часов прибывшие на место правоохранители проводили опрос свидетелей. Только после этого тело человека вывезли из здания.