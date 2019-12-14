Возбуждено дело после пожара в наркодиспансере Тюмени, при котором погиб пациент

СК возбудил уголовное дело после пожара в тюменском наркодиспансере, при котором погиб один человек и пострадали еще 12.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Тюменской области, дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Пожар произошел вечером 13 декабря. Из здания наркологического диспансера, который находится на улице Новой, были эвакуированы 116 человек. Один пациент погиб.

Как пишет ТАСС со ссылкой на областной департамент здравоохранения, в данный момент десять человек находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Сильнее всего пострадала медсестра, которая первой пыталась оказать помощь пациентам.

Сообщается, что сейчас наркодиспансер работает в обычном режиме. Всех ранее эвакуированных больных распределили по другим отделениям медучреждения.

По предварительной информации, пожар возник из-за нарушения режима одним из пациентов.