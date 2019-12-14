СК возбудил уголовное дело по факту аварии с автобусом в Свердловской области

Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Пермь — Екатеринбург увеличилось до 15 человек, среди них есть подростки.

Как сообщается на сайте СУ СК по региону по Свердловской области, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Напомним, авария произошла на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Автобус с 53 пассажирами, которые возвращались с прошедшего в Перми концерта певца Макса Коржа, съехал с трассы и перевернулся. Согласно предварительной информации, водитель транспортного средства уснул за рулем.

По данным следствия, в числе пострадавших есть несовершеннолетние.