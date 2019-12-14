Причиной ДТП с автобусом в Свердловской области могла стать усталость водителя

В результате аварии с заказным автобусом, который перевернулся на трассе Пермь — Екатеринбург, пострадали 14 человек.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Свердловской области Константина Шестакова.

«Из 54 человек за медицинской помощью обратилось 14. Госпитализированных нет», — рассказал Шестаков.

ДТП произошло около 5:10 по московскому времени в районе 242-го километра трассы. Автобус со свердловскими номерами перевозил из Перми в Екатеринбург 53 человека. По предварительным данным, водитель заснул за рулем и потерял контроль над управлением, из-за чего транспортное средство выехало на встречную полосу, скатилось с трассы и перевернулось на левый бок.

Уточняется, что за рулем находился житель Артемовского района Свердловской области, у которого имеется девять лет водительского стажа. Сам он не пострадал, его опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

«Чудом обошлось без жертв, потому что транспортное средство двигалось в сторону лесополосы, до которой оставалось всего около 20 метров», — отметил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Он добавил, что затруднений движения в районе ДТП нет.

На месте происшествия работает усиленные наряды ГИБДД.

Сообщается, что в автобусе находились жители Екатеринбурга, которые ездили в Пермь на концерт певца Макса Коржа. После концерта екатеринбуржцы отправились в ночной клуб и только в четыре часа утра отправились домой, передает «Интерфакс». По словам Горелых, водитель мог уснуть за рулем из-за длительного ожидания.

Напомним, 1 декабря произошло крупное ДТП с автобусом в Забайкалье. Погибли 19 человек, еще 22 получили травмы различной степени тяжести.