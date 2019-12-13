Второй офицер найден погибшим на горевшем авианосце "Адмирал Кузнецов"

Спасатели нашли тело второго погибшего офицера в результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», пишет «Интерфакс». Ранее сообщалась о гибели одного человека и 12 пострадавших.

Авианосец загорелся утром 12 декабря в порту Мурманска, куда он прибыл на ремонт. Возгорание произошло в результате сварочных работ. Пожар тушили в течение суток.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов связал ЧП с человеческим фактором: «Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание. Демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости, или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были».

По факту возгорания на судне возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.