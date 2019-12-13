Несовершеннолетняя студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

Семнадцатилетняя студентка чебоксаркого колледжа ранила ножом сотрудницу учебного заведения.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы, девушка атаковала заведующую отделением колледжа. Пострадавшая госпитализирована с поверхностными ранами лица и рук, но ее жизни ничто не угрожает. Предполагаемая злоумышленница задержана.

По данным портала pg21.ru, нападавшая — студентка второго курса. Когда она входила в здание, сработал стоящий у дверей металлодетектор, однако охрана не обратила на это внимания.

По информации других студентов, девушка состояла на учете у психиатра. Отмечается, что в колледж она явилась вместе с девочкой возраста примерно трех лет.

СУ СК по Чувашии возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»), сообщается на сайте ведомства. К ситуации подключились представители подразделения МВД по делам несовершеннолетних. Будет проведена экспертиза психического здоровья нападавшей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на два месяца арестован сотрудника ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба.