В Бурятии идет проверка после гибели ребенка из-за упавшего на него телевизора

В Курумканской больнице скончался двухлетний мальчик, который был доставлен туда после того, как на него упал телевизор.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии, трагический инцидент произошел накануне, 11 декабря. Жительница Улан-Удэ приехала со своим двухлетним сыном к родственникам в село Курумкан. Во время игры мальчик задел неустойчивый стол у стены, на котором стоял кинескопный телевизор. Тяжелый аппарат слетел со столешницы и упал на голову ребенка. «На крики матери прибежала соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Мальчика отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, вскоре малыш скончался от полученных повреждений», – говорится в сообщении ведомства.

По факту ЧП проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.