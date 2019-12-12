Сотрудники центра "Э" задержали четверых напавших на девушек в Петербурге

Полиция накануне задержала четверых подростков, которые подозреваются в нападении на группу девушек в центре Санкт-Петербурга на этой неделе, передает «Русская служба Би-би-си».

По данным сотрудников МВД, к жестокому избиению одной из потерпевших Екатерины Лысых причастны трое: «Один из них нигде не учится, не работает. Второй учится в седьмом классе школы, а третий, самый старший из них, — студент юридического факультета одного из петербургских вузов». Как сообщается, у задержанных изъяли патроны времен войны.

По информации СМИ, молодые люди совершили нападение на девушек из-за их внешнего вида и того, что они держались за руки; при этом они «били почти всех», а также в своих высказываниях говорили «на тему лесбиянства». Как писала ранее «Медуза» со ссылкой на одну из девушек, которая представилась Алиной, «они [группа из семи молодых людей] подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы. В итоге нам удалось всё-таки забежать в какую-то кофейню. Я попыталась вызвать охрану, но не успела». В кафе нападавшие начали избивать Лысых, а когда она упала, ударившись головой об стол, убежали. Лысых, как сообщается, до сих пор находится в больнице.

По информации «Газеты.ру», МВД сообщает о причастности нападавших к неформальному сообществу. Задержание производили сотрудники центра «Э» (противодействие экстремизму).

По данным «Фонтанки», троим из задержанных предъявили обвинения по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Издание также сообщает, что один из них на допросе не скрывал, что им не понравилась предполагаемая причастность девушек к ЛГБТ-сообществу, после чего, «учитывая несовершеннолетие и легкость статьи», подозреваемых якобы отпустили. «Газета.ру» опровергает эту информацию, настаивая, что они находятся под арестом.