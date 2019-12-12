Причиной крушения вертлета Ми-28 на Кубани могла стать техническая неисправность

В Краснодарском крае при проведении планового тренировочного полета разбился военный вертолет Ми-28, оба пилота погибли.

Связь с летательным средством пропала в ночь на 12 декабря, вскоре после вылета из города Кореновска, сообщает «Интерфакс». Разбившийся Ми-28 обнаружили у станицы Платнировская в двух километрах от кореновского аэродрома.

В результате аварии погибли два пилота, оба являются жителями Краснодарского края.

Отмечается, что в районе аэродрома на момент аварии наблюдался сильный туман.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, носовая часть вертолета повреждена, а крылья отлетели. «Скорее всего, он зацепился за землю винтами, когда разворачивался», – рассказал собеседник агентства.

По данным «РИА Новости», причиной ЧП могла стать ошибка в пилотировании либо техническая неисправность. Спасатели нашли черные ящики, которые в ближайшее время будут доставлены в Москву для расшифровки.