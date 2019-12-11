Полиция Подмосковья ищет убийцу, обезглавившего местного фотолюбителя

В Московской области нашли обезглавленный труп мужчины, отправившегося в лес фотографировать животных.

Как передает агентство городских новостей «Москва», жертву неизвестного убийцы обнаружили 10 декабря рядом с автобусной остановкой в деревне Никифорово подмосковного округа Лосино-Петровский.

Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что обезглавленный мужчина является 37-летним москвичом, который днем ранее отправился в лесной массив для осуществления фотосъемки животных.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Полицейские пытаются установить личность обезглавившего мужчину преступника.