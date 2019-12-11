Полиция ищет мужчину, распылившего перцовый баллончик в метро "Проспект Мира"

В ходе конфликта двоих мужчин в переходе на станции «Проспект Мира» был распылен перцовый газ из баллончика.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел утром в среду, 11 декабря, в переходе между вестибюлями станций «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий метро. Отмечается, что газ был распылен в результате конфликта между двумя гражданами.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. В пресс-службе УВД на Московском метрополитене сообщили об установлении личности одного из виновников случившегося. Второй участник конфликта разыскивается.